Вестник Кавказа

"Хезболла" отказывается сложить оружие

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство "Хезболлы" для начала разоружения требует от Израиля прекращения огня.

Генсек "Хезболлы" Наим Касем заявил, что организация не может пойти на уступки в вопросе разоружения, так как это не упрочит ливанскую государственность, а Израиль не прекратит удары. 

"Если мы сдадим оружие, израильские атаки не прекратятся, поэтому мы никогда не согласимся на график разоружения под сенью оккупации. Пусть Израиль сначала выполнит соглашение о прекращении огня от 27 ноября 2024 года"

– Наим Касем

Также Касем подверг критике план США, согласно которому группировки ливанских радикалов должны сдать половину вооружений в обмен на вывод израильских войск. 

Напомним, что в Ливане продолжается разоружение группировок "Хезболлы". Радикалы под силовым давлением сдают оружие ливанской армии, Израиль оказывает поддержку этому процессу.

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