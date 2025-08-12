ХАМАС согласился на перемирие без поправок - СМИ

Палестинское движение ХАМАС решило пойти на перемирие, отказавшись от своих требований по коррективам в передислокации израильских сил и освобождению 10 удерживаемых в анклаве заложников.

Палестинское движение ХАМАС готово принять последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа без каких-либо поправок, сообщило оно через посредников, утверждает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.

Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей на этой неделе в Каире заявила: она готова вернуться к обсуждению последнего предложения: перемирие на срок 60 дней, передислокацию израильских сил и освобождение 10 удерживаемых в анклаве заложников, передает ТАСС.

"Движение отказалось от внесенных им поправок относительно вывода войск, а также от некоторых других вопросов и требований, связанных с освобождением палестинских заключенных, выдвинутых движением и его военным крылом"

- издание

Движение уже официально проинформировало посредников о своей новой позиции, полностью передав инициативу Израилю. Как полагают источники, это было сделано из-за необходимости остановить израильский план оккупации Газы и переселения ее жителей.

Напомним, 13 августа египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что после встречи в Каире с главой разведки Египта Хасаном Рашидом делегация ХАМАС согласилась с необходимостью скорейшего возвращения к переговорам о прекращении огня и перемирии.