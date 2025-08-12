Вестник Кавказа

Израиль обсуждает с другими странами вариант с переселением жителей Газы

ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Власти Израиля ведут переговоры с рядом стран о переселении жителей Газы. Взамен эти государства получат финансовую компенсацию.

Израиль обсуждает с властями пяти стран вопрос возможного переселения на их территорию жителей сектора Газа. Об этом поведал 14 августа один из высокопоставленных чиновников еврейского государства

В частности, в число стран, с которыми ведутся переговоры, входят Индонезия, Эфиопия и Ливия.

"По словам чиновника, обмен на принятие части более чем двухмиллионного населения Газы эти страны стремятся получить "существенную финансовую и международную компенсацию"

– телеканал CNN

Напомним, накануне в Израиле утвердили "основную концепцию" плана наступления в секторе Газа. В среду также стало известно, что представители ХАМАС готовы возобновить переговоры о прекращении огня в анклаве.

