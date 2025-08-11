Вестник Кавказа

В ХАМАС заявили о готовности вернуться к переговорам по Газе

© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
ХАМАС готов к переговорам о перемирии в Газе. Рассматривается сценарий 60-дневного перемирия.

Представители ХАМАС заявили о готовности вернуться к переговорам о прекращении огня в секторе Газа, об этом передали арабские СМИ со ссылкой на египетские источники.  

"ХАМАС в ходе встречи выразил свою заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам о прекращении огня и перемирии"

– источник 

Ранее представители движения провели переговоры с посредниками в Египте, в рамках которых поднимался вопрос о перемирии на 60 дней. По словам источника, Египет взял на себя обязательства поддерживать контакты со всеми сторонами для установления перемирия.

