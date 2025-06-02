Вестник Кавказа

ХАМАС отпустит 10 израильских заложников

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ХАМАС согласился отпустить 10 израильских заложников. Палестинское движение заявило, что сейчас переговоры идут по гуманитарной помощи и получению гарантий прекращения огня.

Палестинское движение ХАМАС сообщило о согласии освободить 10 израильских заложников. Решение было достигнуто в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

В заявлении сказано, что движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить заложников в рамках стремления к успеху текущих усилий.

Кроме того, в ХАМАС сказали, что в настоящее время переговоры ведутся по потоку гуманитарной помощи, выводу израильских военных с анклава и получении гарантий прекращения огня.

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