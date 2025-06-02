ХАМАС отпустит 10 израильских заложников

ХАМАС согласился отпустить 10 израильских заложников. Палестинское движение заявило, что сейчас переговоры идут по гуманитарной помощи и получению гарантий прекращения огня.
Палестинское движение ХАМАС сообщило о согласии освободить 10 израильских заложников. Решение было достигнуто в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
В заявлении сказано, что движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить заложников в рамках стремления к успеху текущих усилий.
Кроме того, в ХАМАС сказали, что в настоящее время переговоры ведутся по потоку гуманитарной помощи, выводу израильских военных с анклава и получении гарантий прекращения огня.