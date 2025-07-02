Переговоры Израиля и ХАМАС не принесли результатов - СМИ

Встреча Израиля и ХАМАС в Катаре при участии посредников завершилась без результатов, сообщают СМИ. Условия перемирия не были согласованы.

Переговоры Израиля и движения ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа не принесли результатов, информирует со ссылкой на осведомленных палестинских чиновников телеканал Sky News Arabia.

Встреча состоялась Дохе при посредничестве Катара накануне вечером. Стороны не смогли определить условия перемирия, так как переговорная группа Израиля "не обладает полномочиями заключать соглашение" с ХАМАС.

Переговоры были организованы на фоне положительных ответов обеих сторон конфликта на предложение о прекращении огня.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто на этой неделе. В понедельник визит в Штаты совершит премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.