Новый раунд переговоров по сектору Газа начали Израиль и ХАМАС

Очередной раунд переговоров между Израилем и группировкой ХАМАС стартовал в столице Катара около часа назад. Несколько дней назад сообщалось, что стороны готовы заключить перемирие сроком на два месяца.

Представители Израиля и радикального движения ХАМАС приступили вечером 6 июля к новому раунду переговоров. Они проходят в Дохе при посредничестве Катара.

По данным агентства France-Presse, на встрече обсуждается механизм выполнения соглашения о прекращении огня, а также обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Напомним, в среду президент США сообщил, что Израиль готов на двухмесячное перемирие, в рамках которого стороны будут добиваться прекращения огня. Через несколько дней после этого о готовности заключить перемирие сообщил посредникам ХАМАС.