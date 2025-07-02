Вестник Кавказа

Новый раунд переговоров по сектору Газа начали Израиль и ХАМАС

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередной раунд переговоров между Израилем и группировкой ХАМАС стартовал в столице Катара около часа назад. Несколько дней назад сообщалось, что стороны готовы заключить перемирие сроком на два месяца.

Представители Израиля и радикального движения ХАМАС приступили вечером 6 июля к новому раунду переговоров. Они проходят в Дохе при посредничестве Катара.

По данным агентства France-Presse, на встрече обсуждается механизм выполнения соглашения о прекращении огня, а также обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Напомним, в среду президент США сообщил, что Израиль готов на двухмесячное перемирие, в рамках которого стороны будут добиваться прекращения огня. Через несколько дней после этого о готовности заключить перемирие сообщил посредникам ХАМАС.

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