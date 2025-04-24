Вестник Кавказа

Грузооборот российских портов Каспия упал на треть в 2025 году

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Грузооборот портов Каспийского моря в РФ упал на треть за первые четыре месяца этого года.

Российские порты Каспийского моря обработали на 34% меньше грузов с января по апрель этого года, чем за тот же период 2024 года. Грузооборот логистических объектов составил около 2,2 млн т, передает Ассоциация морских торговых портов.

Сообщается, что перевалка сухих грузов упала почти наполовину, а объем обработки наливных грузов показал рост почти на 9%, достигнув отметки в 1 млн т. 

Значительное сокращение обработки товаров фиксируется в порту Астрахани. Здесь грузооборот упал почти на 40%, составив чуть более 1 млн т. 

Махачкалинский порт потерял около 9% грузооборота. Сейчас порт в Дагестане обрабатывает порядка 1 млн грузов.

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