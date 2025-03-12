Каспийское море выбросило 88 мертвых тюленей в Казахстане

На этой неделе в Мангистауской области Казахстана на берегу Каспийского моря сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства был найдены 88 мертвых каспийских тюленей.
Животное внесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения.
На месте прибыли представители инспекции и ученые из Института гидробиологии и экологии. Специалисты уточнили, что на берегу найдены разложившиеся останки, вероятно смерть тюленей наступила около трех недель назад.
"В настоящее время причины гибели водных животных установить затруднительно в связи со значительным временем прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели)"
– сообщение
Все обнаруженные туши были утилизированы на полигоне Тупкараганского района с соблюдением санитарных норм.
Факт массовой гибели нерп зарегистрирован в полиции.
Мониторинг береговой линии продолжается, ситуацию взял на контроль Комитета рыбного хозяйства МСХ РК.