Вестник Кавказа

Каспийское море выбросило 88 мертвых тюленей в Казахстане

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане на побережье Каспия обнаружено почти 90 туш мертвых тюленей. На берег выбросило животных, которые погибли в начале апреля.

На этой неделе в Мангистауской области Казахстана на берегу Каспийского моря сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства был найдены 88 мертвых каспийских тюленей.

Животное внесено в Красную книгу и находится на грани исчезновения.

На месте прибыли представители инспекции и ученые из Института гидробиологии и экологии. Специалисты уточнили, что на берегу найдены разложившиеся останки, вероятно смерть тюленей наступила около трех недель назад.

"В настоящее время причины гибели водных животных установить затруднительно в связи со значительным временем прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели)"

– сообщение

Все обнаруженные туши были утилизированы на полигоне Тупкараганского района с соблюдением санитарных норм.

Факт массовой гибели нерп зарегистрирован в полиции.

Мониторинг береговой линии продолжается, ситуацию взял на контроль Комитета рыбного хозяйства МСХ РК.

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