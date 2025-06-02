Вестник Кавказа

Грузинский оппозиционер приговорен к семи месяцам тюрьмы

Грузинский оппозиционер приговорен к семи месяцам тюрьмы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горсуд Тбилиси вынес приговор одному из ключевых оппозиционеров Грузии – Георгию Вашадзе. Он проведет несколько месяцев в тюрьме.

Глава грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе приговорен к тюремному сроку в рамках уголовного дела, в рамках которого он был признан виновным в том, что не выполнил требования временной следственной комиссии, которая зимой была создана при парламенте Грузии.

В общей сложности оппозиционеру предстоит провести в тюрьме семь месяцев. Кроме того, Вашадзе теперь запрещено работать на госдолжностях – это ограничение будет действовать в течение двух лет.

Стоит отметить, что сам подсудимый на судебное заседание по своему делу не явился.

Напомним, что комиссия была создана 5 февраля. Ее задача – расследовать преступления, совершенные властями Грузии в период, когда страной управлял Михаил Саакашвили. В те времена Георгий Вашадзе занимал высокий пост в Минюсте – он был заместителем главы ведомства. Комиссия будет работать до 5 июля.

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