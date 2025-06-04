Суд вынес приговор лидеру оппозиционной "Сильной Грузии"

Оппозиционера Мамуку Хазарадзе приговорили к 8 месяцам тюрьмы. Его обвинили в отказе сотрудничать с парламентской комиссией.

Лидер оппозиционной партии "Лело" и коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе приговорен к 8 месяцам тюрьмы за отказ давать показания Временной следственной комиссии.

Ему также запретили в течение двух лет занимать свою должность. Решение несколько минут назад огласил судья Звиад Шарадзе, сам Мамука Хазарадзе на судебном заседании отсутствовал.

Напомним, что ранее суд наказал еще одного оппозиционера, который отказался сотрудничать с комиссией, расследующей преступления режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили: лидер "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе приговорен к 7 месяцам тюрьмы.

Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. По словам ее председателя Теи Цулукиани, она проработает до 5 июля.