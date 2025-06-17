Вестник Кавказа

Суд в Тбилиси отправил оппозиционера Джапаридзе в тюрьму на 7 месяцев

Суд в Тбилиси отправил оппозиционера Джапаридзе в тюрьму на 7 месяцев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Тбилиси отправил оппозиционного лидера Зураба Джапаридзе в тюрьму за отказ от дачи показаний парламентской комиссии.

Тбилисский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении лидера оппозиции Зураба Джапаридзе, который отказался содействовать работе временной следственной парламентской комиссии. Суд отправил политика в тюрьму на 7 месяцев. 

Сообщается, что оппозиционный деятель также на два года лишен возможности занимать государственную должность.  

Отметим, что Джапаридзе, как и ряд других политиков, был вызван парламентской комиссией для расследования преступлений политической элиты экс-президента Михаила Саакашвили, однако оппозиционер отказался явиться на заседание комиссии для дачи показаний.

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