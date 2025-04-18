Грузия может надолго потерять возможность войти в ЕС – посол

Посол ЕС в Грузии заявил, что страна, если ее руководство не сменит курс, может на длительное время утратить шансы на вступление в Евросоюз.

Шанс стать членом Евросоюза может потерять Грузия – и на восстановление его может уйти очень много времени, предупредил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

Он напомнил, что в 2023 году для Грузии открылись двери Европейского Союза – тогда страна получила статус кандидата в члены ЕС, и это историческое достижение отпраздновали обе стороны.

Дипломат констатировал, что в данный момент можно говорить о приостановке евроинтеграции Грузии.

"Жаль, что Грузия может надолго потерять исторический шанс стать членом Евросоюза"

– Герчинский

Он также выразил мнение, что демократии в Грузии угрожает опасность.

Посол не исключил, что послезавтра, на заседании глав МИД стран Евросоюза, может быть поднят вопрос Грузии: дипломаты обсудят дезинформацию, распространяемую против ЕС, санкции против Тбилиси и безвизовый режим.