Шанс стать членом Евросоюза может потерять Грузия – и на восстановление его может уйти очень много времени, предупредил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.
Он напомнил, что в 2023 году для Грузии открылись двери Европейского Союза – тогда страна получила статус кандидата в члены ЕС, и это историческое достижение отпраздновали обе стороны.
Дипломат констатировал, что в данный момент можно говорить о приостановке евроинтеграции Грузии.
"Жаль, что Грузия может надолго потерять исторический шанс стать членом Евросоюза"
– Герчинский
Он также выразил мнение, что демократии в Грузии угрожает опасность.
Посол не исключил, что послезавтра, на заседании глав МИД стран Евросоюза, может быть поднят вопрос Грузии: дипломаты обсудят дезинформацию, распространяемую против ЕС, санкции против Тбилиси и безвизовый режим.