Грузия отказалась пригласить миссию ОБСЕ на муниципальные выборы

Власти Грузии решили отказаться от наблюдательных услуг миссии ОБСЕ/БДИПЧ на выборах в органы местного самоуправления. Они состоятся в октябре 2025 года.

Власти Грузии решили не приглашать миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления, рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Мы считаем, что в данном случае излишне будет нагружать ОБСЕ/БДИПЧ нашими местными выборами"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, ОБСЕ/БДИПЧ наблюдало за парламентскими выборами и сделало надлежащее заключение, которое всем было неинтересно.

Стоит отметить, что Кобахидзе имел в виду заключение ОБСЕ/БДИПЧ о выборах в парламент Грузии, которые состоялись 26 октября 2024 года. В нем подчеркивалось, что выборы прошли с определенными нарушениями со стороны правящей "Грузинской мечты", однако при этом голосование признали состоявшимся и конкурентным.

Несмотря на это, оппозиция во главе с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать итоги выборов, объявив их полностью сфальсифицированными.

Напомним, что муниципальные выборы в Грузии состоятся 4 октября 2025 года.