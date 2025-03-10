Грузинский банк подал в суд на оппозиционный телеканал

Частный банк Cartu Bank будет судиться с проводящей оппозиционные идеи телекомпанией "ТВ Пирвели" – кредитная организация обвиняет телеканал в клевете.

Оппозиционная телекомпания "ТВ Пирвели" стала объектом судебного иска о клевете, который был подан банком Cartu Bank.

Как говорится в иске, телеканал назвал Cartu Bank "банком Иванишвили". При этом, подчеркивается в документе, банк никоим образом не связан с основателем, а ныне почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили, который не является в том числе и владельцем банка.

В суде от "ТВ Пирвели" будут ждать, чтобы она доказала свое утверждение.

Напомним, что бенефициарный владелец Cartu Bank – сын Бидзины Иванишвили Ута Иванишвили, он владеет 100% компании Cartu Group, у которой в собственности 100% международного благотворительного фонда Cartu – именно ему принадлежат акции Cartu Bank.