Вестник Кавказа

Ресурс для диалога с оппозицией в Грузии исчерпан – Цулукиани

Ресурс для диалога с оппозицией в Грузии исчерпан – Цулукиани
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава временной следственной комиссии при парламенте Грузии Тея Цулукиани заявила, что власти страны исчерпали все возможности для ведения диалога с оппозицией.

У грузинских властей больше нет возможностей продолжать диалог с оппозицией, такое заявление сделала председатель временной следственной комиссии парламента Тея Цулукиани.

По ее словам, в последние годы правящая партия "Грузинская мечта" много раз предлагала оппозиции сотрудничество в различных форматах, даже при участии международных посредников. Но, констатировала Цулукиани, должного ответа на эти предложения так и не было получено.

Политик пояснила, что "Мечта" пыталась даже для оппозиции, от которой исходили только вред и негатив, обеспечить благоприятные условия.

"Сегодня этот ресурс исчерпан, в одностороннем порядке продолжать политический процесс невозможно"

– Цулукиани

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