Мэр Тбилиси считает нужным выслать посла ЕС из Грузии

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что если бы этот вопрос зависел от него, то он выслал бы посла ЕС Павла Герчинского из Грузии.
Ранее посол сделал заявление о том, что для Грузии единственным путем возвращения на путь евроинтеграции остается прекращение репрессий, освобождение несправедливо задержанных, отмена некоторых законов и открытый диалог с Евросоюзом.
"Если бы это зависело от меня, я бы его выслал, потому что, прежде всего, нужно уважать грузинскую государственность. Посол не имеет права вмешиваться во внутриполитические дела страны, способствовать общественному противостоянию, поляризации"
– Каха Каладзе
Глава Тбилиси добавил, что послу следует воздерживаться от заявлений, которые "пропитаны ложью и разжигают экстремизм".