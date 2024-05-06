Грузинские оппозиционеры встретились с главами внешнеполитических комитетов ЕС 

Встреча оппозиционеров и представителей парламентов европейских стран проходит на фоне принятия скандального закона об иноагентах. Митинги против этого закона длятся уже почти целый месяц.

В понедельник, 13 мая, в Тбилиси проходит встреча представителей грузинской оппозиции с руководителями внешнеполитических комитетов стран Евросоюза.

В частности, в ней участвуют представители парламентов Литвы, Польши, Чехии Финляндии и бундестага Германии.

От правящей партии Грузии на этой встрече никого нет. Ранее спикер парламента республики заявил, что 13 и 14 мая – неудачно время для визита из-за того, что в эти дни руководство страны намерены принять закон об иноагнетах.