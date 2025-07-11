Грузия проведет ремонт тоннелей главной автомагистрали страны

Дорожные власти Грузии намерены в ближайшее время провести плановые профилактические работы в тоннелях на главной автомагистрали Грузии Восток-Запад, движение в районе Гори по ней будет ограничено.

Водителей большегрузов и другого автомобильного транспорта, планирующих поездки по автомагистрали Восток-Запад в Грузии, предупредили о плановых профилактических работах, которые будут проводиться в ближайшие четыре дня, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры страны.

Эти тоннели расположены на 88 километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в районе города Гори – уже сегодня с 23 часов (время местное) для проезда будет закрыт до 7 утра тоннель в направлении Сенаки-Тбилиси, поток транспорта будет перенаправлен на объездную дорогу, передает Sputnik Грузия.

Также тоннель будет перекрываться в то же время завтра и послезавтра. В обратном направлении, Тбилиси-Сенаки, движение будет ограничено с 23:00 23 июля до 07:00 24 июля и с 23:00 24 июля до 07:00 25 июля, говорится в сообщении.