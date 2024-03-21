Вестник Кавказа

Грузия осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Грузии выразило соболезнования в связи терактом в Московской области, в результате которого погибли десятки человек. Еще свыше 100 пострадали.

Грузинское правительство выступило с осуждением террористического акта, которые произошел в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" в Московской области.

"Правительство Грузии осуждает произошедший в Москве ужасающий террористический акт, в результате которого погибли десятки невинных людей. Мы выражаем соболезнования российскому народу. Соболезнуем семьям погибших. Желаем выздоровления пострадавшим"

- правительство Грузии

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Напомним, в результате атаки террористов на концертный комплекс погибли десятки человек. Еще более сотни получили ранения. В Подмосковье был объявлен траур по погибшим при теракте.

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