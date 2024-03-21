Грузия осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Правительство Грузии выразило соболезнования в связи терактом в Московской области, в результате которого погибли десятки человек. Еще свыше 100 пострадали.
Грузинское правительство выступило с осуждением террористического акта, которые произошел в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" в Московской области.
"Правительство Грузии осуждает произошедший в Москве ужасающий террористический акт, в результате которого погибли десятки невинных людей. Мы выражаем соболезнования российскому народу. Соболезнуем семьям погибших. Желаем выздоровления пострадавшим"
- правительство Грузии
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Напомним, в результате атаки террористов на концертный комплекс погибли десятки человек. Еще более сотни получили ранения. В Подмосковье был объявлен траур по погибшим при теракте.