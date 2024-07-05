В Грузии заявили, что Европа и Штаты игнорировали предупреждения о вреде финансирования радикальных групп. Там добавили, что это не та Европа.

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси неоднократно предупреждал о вреде, который наносит Запад через финансирование радикальных политических группировок в стране.

Он отметил, что ряд оппозиционных партий получали и продолжают получать поддержку от «Европейского фонда за демократию» (EED).

Спикер напомнил о своих призывах выступить с осуждением «компании ненависти и террора», которая проводится от имени ЕС, а также финансирующимися из Европы.

Однако, по словам Папуашвили, Запад проигнорировал предупреждения Тбилиси. Глава парламента добавил, что это не похоже на Европу, сотворцами которой являются грузины.

"Я предупреждал и о том, что их молчание они воспринимали как положительную оценку насилия. К сожалению, в ответ – лишь безразличие и отсутствие самокритики. Это нападение также является прямым результатом безразличия"

- Шалва Папуашвили