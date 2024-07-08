"Атамань" ждет любителей шашлыка

Хотя шашлык – исконно кавказское блюдо, в предстоящие выходные лучшие шеф-повара кубанского этнокомплекса "Атамань" докажут, что готовить его умеют не только на Кавказе – праздник мяса на шампурах продлится два дня, накормят всех.

В предстоящие выходные, 20-21 июля, в Темрюкском районе Краснодарского края в этнографическом комплексе "Атамань" пройдет самый вкусный праздник – праздник шашлыка.

Кубанские профессионалы докажут всем сомневающимся, что готовить любимое блюдо не хуже кавказцев могут и они – причем, с удовольствием научат "шашлычным премудростям" всех желающих, сообщает на своем сайте этнокомплекс "Атамань".

Поэтому всех гостей не только накормят мясным блюдом, после которого пройдет народное голосование за самое вкусное мясо – программа праздника гораздо обширнее.

Для участников праздника пройдут гастрономические мастер-классы по маринованию и жарке мяса и овощей, гости смогут прогуляться по ярмарке ремесел, а также познакомиться с традиционными кубанскими обрядами.

Вечерами на празднике будет проходить цыганское представление и огненное шоу, а завершится действо концертом кавер-группы "Народный драйв".