Вестник Кавказа

Новый отель открылся в заповеднике под Тамбовом

Новый отель открылся в заповеднике под Тамбовом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В заповеднике "Воронинский" в Тамбовской области начал работать небольшой гостиничный комплекс. Летом туристы смогут посещать турмаршруты, в том числе водные, зимой - кататься на лыжах.

В Тамбовской области появился гостиничный комплекс в заповеднике, для размещения отдыхающих предусмотрены 10 комфортных домиков.

Комплекс "Мельница" расположен в Инжавинском округе возле села Карай-Салтыково. Объект разместился в охранной зоне заповедника "Воронинский".

Гостям отеля доступны водные и пешие маршруты "Линии леса", "Тридцать три поворота", "На графских плесах", а также эко-экскурсии.

На территории комплекса оборудуют детские зоны, установят качели, откроется прокат велосипедов, квадроциклов и лыж. Кроме того, туристы смогут понаблюдать за редкими животными, посетив Центр реинтродукции крапчатого суслика.

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