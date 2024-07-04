Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о скорой победе над либеральным фашизмом в стране. Он отметил, что это произойдет на выборах в парламент.
Глава правительства подчеркнул, что следующий год станет годом полного освобождения Грузии от либерального фашизма, финансирующегося из-за рубежа.
"Этот либеральный фашизм целенаправленно и скоординированно финансируется из иностранных источников, донорскими организациями, что является преступлением против грузинского общества"
- Ираклий Кобахидзе
Он выразил уверенность в том, что политика страны, грузинское обществе и сама Грузия будут свободны от такого фашизма. Кобахидзе добавил, что власти сделают все для этого.
Стоит добавить, что выборы в грузинский парламент запланированы на 26 октября. В орган пройдут партии, которые набрали не менее 5% голосов.