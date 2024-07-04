Ираклий Кобахидзе заявил, что в октябре в Грузии будет побежден либеральный фашизм, спонсирующийся из иностранных источников. В октябре в стране пройдут выборы в парламент.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о скорой победе над либеральным фашизмом в стране. Он отметил, что это произойдет на выборах в парламент.

Глава правительства подчеркнул, что следующий год станет годом полного освобождения Грузии от либерального фашизма, финансирующегося из-за рубежа.

"Этот либеральный фашизм целенаправленно и скоординированно финансируется из иностранных источников, донорскими организациями, что является преступлением против грузинского общества"

- Ираклий Кобахидзе

Он выразил уверенность в том, что политика страны, грузинское обществе и сама Грузия будут свободны от такого фашизма. Кобахидзе добавил, что власти сделают все для этого.

Стоит добавить, что выборы в грузинский парламент запланированы на 26 октября. В орган пройдут партии, которые набрали не менее 5% голосов.