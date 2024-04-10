Вестник Кавказа

Донские буренки поменяли "прописку"

Донские буренки поменяли "прописку"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из Ростовской области в Грузию отправили 90 коров – на новом месте они станут родоначальницами нового племенного стада, поэтому их здоровью уделялось особое внимание производителей.

Из донского региона грузинским животноводам отправили 90 коров – на это потребовалось четыре дня, рассказали в сообщении регионального управления Россельхознадзора.

Экспорт крупного рогатого скота прошел по предварительной договоренности с грузинской стороной – молодые животные полностью здоровы и вскоре акклиматизируются к новым условиям, где им предстоит пополнить племенной фонд, передает "АиФ-Ростов".

Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз животных через профильную систему "Аргус", говорится в сообщении.

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