Донские буренки поменяли "прописку"

Из Ростовской области в Грузию отправили 90 коров – на новом месте они станут родоначальницами нового племенного стада, поэтому их здоровью уделялось особое внимание производителей.

Из донского региона грузинским животноводам отправили 90 коров – на это потребовалось четыре дня, рассказали в сообщении регионального управления Россельхознадзора.

Экспорт крупного рогатого скота прошел по предварительной договоренности с грузинской стороной – молодые животные полностью здоровы и вскоре акклиматизируются к новым условиям, где им предстоит пополнить племенной фонд, передает "АиФ-Ростов".

Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз животных через профильную систему "Аргус", говорится в сообщении.