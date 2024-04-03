Вестник Кавказа

Грузия перепишет население и сельское хозяйство.

Грузия перепишет население и сельское хозяйство.
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С ноября по декабрь этого года Грузия проведет перепись населения. Одновременно с этим будет проходить учет сельского хозяйства. Результаты переписи будут опубликованы в следующем году.

Власти Грузии согласовали программу переписи населения республики. Совместно с этим решено провести сельскохозяйственную перепись. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Администрации правительства республики.

Согласно данным пресс-службы, мероприятие будет проходить больше месяца, с середины ноября по 19 декабря.

Предварительные итоги переписи будут опубликованы в июне следующего года. Окончательный результат появится к 2026 году.

"В целях оптимального использования финансовых и человеческих ресурсов одновременно с переписью населения будет проведена сельскохозяйственная перепись. Наряду с социально-демографическими данными информация о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств будет собираться с помощью специального опросника"

– Администрация правительства Грузии

В Грузии это будет третья перепись после принятия независимости.

Первая состоялась в 2002 году, а затем в 2014 году.

По данным предыдущей переписи число жителей республики составило 3,7 млн граждан.

Мероприятие носит обязательный характер и население республики, включая иностранных граждан, должно предоставить достоверную информацию о себе.

Отказаться от переписи могут представители зарубежной дипломатии со статусом неприкосновенности и военные других стран.

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