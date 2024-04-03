Грузия реанимировала закон об иноагентах вопреки угрозам США и ЕС

Правительство Кобахидзе считает, что закон об иноагентах создаст большую прозрачность в работе НПО и СМИ, а оппозиция вновь называет его копией российского закона.

После прошлогодней неудачной попытки правительство Грузии снова хочет добиться принятия парламентом закона об иноагентах. По факту это тот же закон, но с небольшими изменениями. Как и раньше, СМИ и НПО, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, приравниваются к иноагентам, и они обязаны каждый год обнародовать свои финансовые отчеты. Разница лишь том, что если такие структуры раньше назывались "агент иностранного влияния", то в обновленном законопроекте их именуют "организация, проводящая интересы иностранной силы".

Еще одним изменением является политический контекст. Предыдущий закон пытался принять премьер-министр Ираклий Гарибашвили, из-за чего по стране прошли массовые протесты. Гарибашвили пришлось отозвать законопроект. Сейчас кабмин возглавляет новое лицо - Ираклий Кобахидзе. Насколько фактор личности сработает, еще неизвестно. Но по большому счету, как и его предшественник, Кобахидзе намерен продолжать курс на ограничение деструктивных НПО и СМИ, финансируемых с Запада.

Комментируя законопроект, Кобахидзе дал понять, что закон об иноагентах принимается в рамках политики максимальной открытости. Государство и НПО должны стать прозрачными. "Минимальный стандарт прозрачности" нужен для европейской интеграции Грузии, говорит он. В то же время есть ряд НПО и СМИ, которые за счет иностранного финансирования занимаются деструктивными вещами: революцией, радикализмом, фальсификацией выборов, распространяют псевдолиберализм и втягивают страну в войны.

"Вышеупомянутые действия НПО и СМИ негативно отражаются на репутации их доноров. Я считаю, что закон "О прозрачности иностранного влияния" внесет значительный вклад в преодоление этого порока", – заявил Кобахидзе.

Однопартийцы премьера из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" также уверены, что текущая ситуация создает возможность для беспорядков в стране. По мнению зампреда парламента Гии Вольского, яростное сопротивление законопроекту оппозиции показывает, что деньги из-за границы нужны для дестабилизации республики. Другой депутат "Грузинской мечты" Ираклий Закурия говорит, что народ должен знать в лицо тех, кто финансирует врагов государства.

Любопытно, что в странах ЕС, США, Британии, Канаде и Украине (с которой евроинтеграция продвигается быстрее, чем у Грузии) есть законы об иноагентах. Глава парламента Шалва Папуашвили сказал, что пытался добиться от иностранных доноров назвать организации, которые они финансируют, и причины поддержки, но те отказались отвечать.

Изменения в законопроекте не устраивают оппозицию. Она считает документ "оскорблением". Глава парламентской фракции "Единого национального движения" (партия Саакашвили) Хатия Деканоидзе обвинила правительство в том, что оно перед открытием переговоров о вступление Грузии в ЕС пытается вернуть "российский закон". Алеко Элисашвили из другой оппозиционной партии "Граждане" говорит, что не только закон является российским, но и само грузинское правительство. Он пригрозил тем, что граждане "добьют" правительство Кобахидзе.

Дополнительное общественно-политическое давление на власть обеспечивает президент страны Саломе Зурабишвили. Она призывает народ голосовать против "этого ростовщичества и хамства" на парламентских выборах 26 октября. Она обвинила власть в попытке расколоть население ложью о своей популярности и страшилками о Саакашвили.

"Мы должны идти на выборы, для этого нужна величайшая мобилизация, никакой безнадежности, никакой депрессии, никакого пессимизма… Мы все должны прийти на выборы под одним европейским флагом. Возможно, будет несколько партий, но один европейский план действий", – сказала Зурабишвили.

Глава партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе тоже считает, что нужно бороться не с законом об иноагентах, а с властью, которая его принимает. Поэтому населению нужно сконцентрироваться на выборах и голосовать на них против "Грузинской мечты".

Как и оппозиция, Запад недоволен намерением властей Грузии повторно принять закон об иноагентах. Госдеп глубоко обеспокоен такими планами. Закон "собьет Грузию с ее европейского пути и нанесет ущерб общественными организациям, улучшающим жизнь граждан", заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, призвав правительство Грузии "продвигаться в стремлении вступить в ЕС".

Обеспокоенность выразил и представитель главы евродипломатии Питер Стано. Он напомнил об обещании правительства Гарибашвили "безоговорочно отозвать" законопроект. "Прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения возможности гражданского общества действовать свободно", – сказал Стано. Представитель канцлера ФРГ Кристиане Хоффман пригрозила, что принятие закона может закрыть для Грузии путь вступления в ЕС.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе полагает, что Грузии необходимо принять закон об иноагентах, чтобы обезопасить себя от деструктивного поведения оппозиции, финансируемой ЕС и США.

""Грузинская мечта" осознает, что этот вопрос угрозы стоит, и может как-то хитренько даже заявить, что они будут приближаться к европейскому закону. Но хотя по существу это все равно будет делаться под грузинскую кальку. Потому этот закон как раз решит проблему, которая присутствует сейчас со стороны деструктивной оппозиции", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Параллельно власти Грузии также собираются принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, напомнил эксперт, и оба документа готовятся под парламентские выборы.

"Правительству нужно повысить свой авторитет перед выборами, во-вторых, они решат очень серьезные проблемы. Законы об иноагентах и о ЛГБТ – это хорошая превентивная мера, так как эти проблемы становятся темой политических спекуляций. И в случае принятия этих законов они смогут обезопасить страну от многих сложностей и помешать спекуляции этими вопросами со стороны западных фондов, деструктивной оппозиции и дипкорпуса", - отметил Апхаидзе.

Он уверен, что правительство утвердит закон об иноагентах, даже несмотря на ожидаемую критику со стороны Запада. Голосование по документу намечено на период до окончания весенней сессии в парламенте.