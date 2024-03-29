Вестник Кавказа

Правящая партия Грузии намерена еще раз внести законопроект об иноагентах

Парламент Грузии
© Фото: сайт парламента Грузии
Грузинское руководство не оставляет попыток принять законопроект об иноагентах. Первая попытка сделать это была предпринята прошлой весной, однако она вызвала большое недовольство у общественности и западных стран.

"Грузинская мечта" намерена спустя год еще раз внести в парламент законопроект об иностранных агентах. Об этом рассказал 3 апреля исполнительной секретарь правящей партии.

"Парламентское большинство, посоветовавшись с политсоветом партии, решило повторно внести в парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния"

– Мамука Мдинарадзе

Он также сообщил, что в новом законопроекте будет только одно отличие от прошлогоднего, во всем остальном они совпадают.

"В инициированном нами сегодня законопроекте вместо термина "агент иностранного влияния" будет использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы"

– представитель "Мечты"

Принять законопроект планируется до конца весенней сессии парламента.

Справка

Впервые принять законопроект об иноагентах в республике пытались весной прошлого года, однако это не понравилось гражданам страны, которые устроили в Тбилиси массовые протестные акции. Стремление принять законопроект также вызвало большое недовольство у оппозиции и западных стран, которые подвергли грузинское руководcтво резкой критике. После этого документ был отозван.

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