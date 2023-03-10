Закон об иноагентах жизненно необходим Грузии – депутат

Грузии, как и многим другим странам, необходим свой закон об иноагентах, заявил депутат Созар Субари. Он указал на пример Франции: аналогичный законопроект был одобрен нижней палатой парламента республики.

Отказ год назад от принятия закона об иноагентах в Грузии, который произошел под давлением общественности, был совершен зря, так как стране он необходим, заявил депутат Созар Субари, глава партии "Сила народа".

Он напомнил, что аналогичный закон, направленный против вмешательства со стороны других стран, сейчас принимается во Франции. Согласно ему, будет создан список людей, которые предпринимают шаги в интересах руководства других стран. Авторы закона опирают на американский FAR.

"Подобные законы также действуют в Великобритании, Канаде, Израиле, Австралии, теперь и во Франции. Я думаю, что аналогичный закон необходим в Грузии точно с той же целью, что и во Франции – это защита суверенитета и демократии государства"

– Созар Субари

Парламентарий обратил внимание на то, что французская версия закона – гораздо более жесткая, чем та, которая была отвергнута в 2023 году в Грузии.

По словам Субари, законопроект, который планируют принять во Франции, является гораздо более строгим и обширным, чем тот, который собирались принять в Грузии.

Депутат также напомнил, что только американский закон об иноагентах FARA помог узнать важную информацию о тратах семьи бывшего президента Михаила Саакашвили и антигрузинских лоббистов.