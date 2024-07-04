Грузия готова пересмотреть отношения с Западом – Ираклий Кобахидзе

После недавних ограничений финансовой помощи США и ЕС на обороноспособность, Грузия не теряет надежду на улучшении связей с Западом.

США решили приостановить запланированные этим летом совместные военные учения с Грузией, а Брюссель заморозил 30 млн евро на помощь грузинской армии. В связи с этим, председатель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе высказал сожаление о таком решении Запада на совещании правительства.

"Это решение вызывает сожаление, как я не раз отмечал. Оно вызывает сожаление поскольку не отвечает нашим ожиданиям в связи с перезагрузкой отношений"

- Ираклий Кобахидзе

В то же время он заверил, что необходим пересмотр отношений за последние 4 года, поскольку только так в конечном итоге будут достигнуты хорошие отношения между странами.

"Грузинская сторона, наша власть, государство к этому полностью готовы"

- Ираклий Кобахидзе