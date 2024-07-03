Грузинской армии не нужны 30 млн евро – мэр Тбилиси

Сегодня градоначальник грузинской столицы Каха Каладзе отреагировал на заморозку военной поддержки Евросоюза, подчеркнув, что Вооруженные силы Грузии не утратят из-за этого свою обороноспособность.
Напомним, что накануне, посол Евросоюза Павел Герчинский объявил журналистам о том, что Брюссель решил заморозить выделение помощи Минобороны Грузии в размере 30 млн евро, а также намерен продолжить сокращать прямую поддержку правительства. По его словам, такое решение было связано с принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".
По словам Кахи Каладзе, эти средства перенаправили противникам властей, выступающим за отмену закона "О прозрачности иностранного влияния" – бывшему омбудсмену Грузии Нино Ломджария и руководителю НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эке Гигаури.
Также Каладзе отметил, что грузинские солдаты участвовали в миротворческих миссиях в Афганистане, Африке и превосходили по численности военных из стран-членов НАТО.