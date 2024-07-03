Грузинской армии не нужны 30 млн евро – мэр Тбилиси

Глава Тбилиси Каха Каладзе считает, что заморозка ЕС денежной помощи Минобороне Грузии не повлияет на обороноспособность страны. Эти средства пойдут на помощь противникам закона "О прозрачности иностранного влияния".

Сегодня градоначальник грузинской столицы Каха Каладзе отреагировал на заморозку военной поддержки Евросоюза, подчеркнув, что Вооруженные силы Грузии не утратят из-за этого свою обороноспособность.

Напомним, что накануне, посол Евросоюза Павел Герчинский объявил журналистам о том, что Брюссель решил заморозить выделение помощи Минобороны Грузии в размере 30 млн евро, а также намерен продолжить сокращать прямую поддержку правительства. По его словам, такое решение было связано с принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".

По словам Кахи Каладзе, эти средства перенаправили противникам властей, выступающим за отмену закона "О прозрачности иностранного влияния" – бывшему омбудсмену Грузии Нино Ломджария и руководителю НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эке Гигаури.

Также Каладзе отметил, что грузинские солдаты участвовали в миротворческих миссиях в Афганистане, Африке и превосходили по численности военных из стран-членов НАТО.