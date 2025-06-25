Вестник Кавказа

Гостиница "пять звезд" появится в Ингушетии

Номер в гостинице
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии планируют построить крупную гостиницу уровня "пять звезд", она откроется в 2028 году. Также в планах создание четырехзвездочного гостиничного комплекса.

Два новых отеля будут построены в Ингушетии, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"На заседании инвестсовета представлен проект строительства современного 9-этажного гостиничного комплекса в Магасе с объемом инвестиций более 2 млрд рублей"

– Калиматов

Реализация проекта может завершиться в 2028 году, отель в Магасе уровня "пять звезд" будет включать 200 номеров, ресторан, конференц-зал и спа-центр. Также будет оборудована автомобильная парковка на 60 машиномест.

Еще один гостиничный комплекс планируется построить в Назрани к 2030 году. Инвестиции в проект гостиницы уровня "четыре звезды" составят 1 млрд рублей, гостиничный комплекс будет включать бизнес-центр и выставочный центр. Этот проект станет первым масштабным деловым центром в Ингушетии, ориентированным на те, кто работает удаленно.

В настоящее время в республике для туристов работают 11 гостиниц, они всегда востребованы.

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