Вестник Кавказа

Ингушетия расширит базу для аграрного туризма

Ингушетия расширит базу для аграрного туризма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетия в скором времени построит два масштабных туристических комплекса и форелевое хозяйство, призванное развивать в стране аграрный туризм – 9-этажная гостиница 5* вырастет в столице республики Магасе.

Вскоре в Ингушетии заработают три инвестиционных проекта – это будут две гостиницы и форелевое хозяйство, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"На инвестиционном совете рассмотрели и одобрили три проекта на сумму свыше 3 млрд рублей. Это современный 9-этажный гостиничный комплекс в Магасе, который будет построен в 2028 году. Гостиница категории 5* на 200 номеров предложит конференц-зал, ресторан на 140 мест, СПА-центр и парковку на 60 машино-мест"

- Махмуд-Али Калиматов

Еще один гостиничный комплекс появится в регионе в 2030 году. Это отель 4*, который предложит постояльцам бизнес-центр и выставочный центр и станет первым масштабным деловым центром в республике, передает ТАСС.

Еще один значимый проект - строительство товарно-форелевого хозяйства, который раскинется в сельских поселениях Гамурзиево и Армхи.

Планируется, что здесь в рамках аграрного туризма будут созданы детские развлекательные центры, в которым сам регион испытывает острую потребность, добавил Калиматов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.