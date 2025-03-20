Ингушетия расширит базу для аграрного туризма

Ингушетия в скором времени построит два масштабных туристических комплекса и форелевое хозяйство, призванное развивать в стране аграрный туризм – 9-этажная гостиница 5* вырастет в столице республики Магасе.

Вскоре в Ингушетии заработают три инвестиционных проекта – это будут две гостиницы и форелевое хозяйство, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"На инвестиционном совете рассмотрели и одобрили три проекта на сумму свыше 3 млрд рублей. Это современный 9-этажный гостиничный комплекс в Магасе, который будет построен в 2028 году. Гостиница категории 5* на 200 номеров предложит конференц-зал, ресторан на 140 мест, СПА-центр и парковку на 60 машино-мест"

- Махмуд-Али Калиматов

Еще один гостиничный комплекс появится в регионе в 2030 году. Это отель 4*, который предложит постояльцам бизнес-центр и выставочный центр и станет первым масштабным деловым центром в республике, передает ТАСС.

Еще один значимый проект - строительство товарно-форелевого хозяйства, который раскинется в сельских поселениях Гамурзиево и Армхи.

Планируется, что здесь в рамках аграрного туризма будут созданы детские развлекательные центры, в которым сам регион испытывает острую потребность, добавил Калиматов.