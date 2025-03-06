Госдума приняла закон о туристских тропах

В России в скором времени появится Национальная система туристских троп – соответствующий законопроект был принял Госдумой в окончательном чтении. Благодаря ему в законодательство будет введен термин "туристская тропа".

Процесс создания и работы с туристскими тропами скоро будет введен в правовое поле: Государственная дума приняла сегодня в окончательном чтении закон о Национальной системе туристских троп.

Согласно пояснительной записке, туристские тропы становятся все более популярны в России. Как рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, на сегодня в стране насчитывается более 1,7 тыс таких троп. Большинство находятся в Приволжском и Сибирском федеральных округах, их протяженность обычно составляет до 20 км, однако есть и тропы-рекордсмены, например, Кавказская тропа – 2 тыс км.

Однако на сегодняшний день регионы не имеют права направлять средства из своих бюджетов на создание туристских троп, поскольку в законодательстве нет такого понятия. Новый закон призвал восполнить этот пробел.

Как следует из документа, перемещаться по туристской тропе можно пешком, на велосипеде, лыжах или верхом. На тропах должна быть навигация и необходимая инфраструктура.

Кроме того, в России появится открытый Единый реестр туристских троп.

Закон начнет действовать 1 марта будущего года.