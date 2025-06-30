Гору в Махачкале обезопасят от пожара

Противопожарные работы стартовали на горе Тарки-Тау в Махачкале. Специальные полосы создаются путем распашки прилегающих к лесным массивам земель.
В Махачкале на горе Тарки-Тау начались противопожарные работы, в ходе которых появятся специальные минерализованные полосы, пишет Комитет лесного хозяйства Дагестана.
В ведомстве отметили, что общая протяженность защитных сооружений составит порядка 9 км. Данная инициатива является важной мерой по профилактике лесных пожаров в республике.
Уточняется, что указание городская мэрия получила из-за сложной пожарной обстановки и необходимостью ликвидировать распространение огня.
Стоит добавить, что такие полосы создаются при помощи распашки земель, которые прилегают к лесным массивам, что позволит предотвратить перекидывание пожара.