Горнолыжные курорты России обеспечат отечественными канатками

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские заводы способны покрыть спрос горных курортов на канатные дороги, сообщает Минпромторг РФ. Отечественные производители получат господдержку.

Потребность горнолыжных курортов в канатных дорогах может быть полностью покрыта отечественными производителями, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, пишет ТАСС.

"Мощности и компетенции наших заводов уже позволяют нам удовлетворять потребность за счет собственной продукции. Уход иностранных компаний стимулирует российских производителей наращивать свои компетенции и внедрять современные решения"

– Минпромторг

Минпромторг при оказании мер поддержки отталкивается от потребности горных курортов в канатках для реализации инвестпроектов.

Сейчас для предприятий действуют механизм кластерной инвестиционной платформы (КИП), механизм "промышленной ипотеки", предоставляются льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП). Рассматривается дополнительная мера поддержки – механизм льготного оборотного кредитования под заключенные контракты на поставку российских канатных дорог. Кроме того, планируется включить канатные дороги в программу льготного лизинга, говорится в сообщении ведомства.

В списке приоритетных задач – обеспечение заводов полной загрузкой и постановка в приоритет закупки курортами канатных дорог у отечественных производителей.

