На курорте "Ведучи" канатную дорогу откроют в 2026 году

Строительство канатной дороги на чеченском курорте "Ведучи" близко к завершению - объект готов на 70% и будет открыт в будущем году.

В Чечне продолжается строительство канатной дороги на горном курорте "Ведучи".

В настоящее время канатка на территории особой экономической зоны "Ведучи"построена на 70%, ввести ее в эксплуатацию планируется в 2026 году. Канатная дорога строится в рамках второй очереди развития курорта, это крупнейший объект данного этапа строительства.

В 2025 году на курорте "Ведучи" появятся горнолыжные трассы и система искусственного снегообразования, в 2026 году начнет работать для туристов канатная дорога.

Напомним, курорт в горах Чечни был открыт в 2018 году, его развитие продолжается.