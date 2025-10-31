Вестник Кавказа

Гора Арарат пропала со штампов о въезде в Армению

Монастырь Хор Вирап
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван корректирует символику: власти Армении изменили штампы о пересечении границы, убрав изображение горы Арарат.

Гора Арарат исчезла со штампов о въезде в Армению, рассказали пользователи социальных сетей. 

Ранее власти республики приняли решение избавиться от изображения горы. Теперь штампы будут содержать только сведения о факте пересечения границы: название пункта пропуска, дату, номер штампа, а также способ пересечения (по воздуху, по автомагистрали или железнодорожным транспортом).  

Также на штампе теперь можно увидеть слова "Айастан" и "Армения" на армянском и английском языках.

