Годом единства народов России станет 2026-й

Президент России Владимир Путин высказался за идею объявить следующий год Годом единства народов России. Соответствующая инициатива была высказана на прошедшем сегодня заседании Совета по межнациональным отношениям.
Мысль о том, чтобы будущий год стал Годом единства народов России, высказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Ответ российского лидера был утвердительным.
"Так и сделаем"
– Владимир Путин
Глава государства дал вице-премьеру Татьяне Голиковой вытекающее из этого решения поручение – разработать проекты необходимых решений.
Атаман выразил уверенность в том, что инициативу одобрят большинство жителей России, или даже вся страна. Он напомнил, что будущее России зависит от сплоченности россиян и от мира между народами.