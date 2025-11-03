Годом единства народов России станет 2026-й

Российский президент Владимир Путин одобрил идею сделать 2026-й Годом единства народов России. Он согласился с предложением, озвученным на Совете по межнациональным отношениям.

Президент России Владимир Путин высказался за идею объявить следующий год Годом единства народов России. Соответствующая инициатива была высказана на прошедшем сегодня заседании Совета по межнациональным отношениям.

Мысль о том, чтобы будущий год стал Годом единства народов России, высказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Ответ российского лидера был утвердительным.

"Так и сделаем"

– Владимир Путин

Глава государства дал вице-премьеру Татьяне Голиковой вытекающее из этого решения поручение – разработать проекты необходимых решений.

Атаман выразил уверенность в том, что инициативу одобрят большинство жителей России, или даже вся страна. Он напомнил, что будущее России зависит от сплоченности россиян и от мира между народами.