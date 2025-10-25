Главы МИД семи стран обсуждают в Стамбуле судьбу Газы

Сегодня днем в Стамбуле стартовала встреча министров иностранных дел семи стран по Газе, цель которой – добиться устойчивого прекращения огня в регионе и добиться стабильных поставок гуманитарной помощи.

В одном из отелей в центре Стамбула сегодня проходит встреча министров иностранных дел семи стран - Турции, ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании - по ситуации с прекращением огня в секторе Газа.

Перед заседанием глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан провел ряд двусторонних встреч, передает РИА Новости.

Ожидается, что в ходе встречи турецкий министр подчеркнет важность решительной позиции международного сообщества в ответ на провокационные действия Израиля, укажет на недостаточные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и важность давления на Тель-Авив для обеспечения ее бесперебойных поставок.

Также Хакан Фидан намерен призвать коллег максимально быстро поручить управлять полуэксклавом именно палестинцам управлять полуэксклавом, чтобы поддерживать в нем безопасность.

По итогам встречи ожидается пресс-конференция главы МИД Турции.

В МИД Турции ранее сообщили, что турецкого внешнеполитического ведомства на встрече обратит внимание коллег на стремления Израиля под различными доводами сорвать прекращение огня.

В то же время палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, и США готовы принять такой формат, сообщило межарабское издание Asharq Al-Awsat.

"Ключевой посредник на переговорах по Газе Бишара Бахбах сообщил, что движение ХАМАС, с которым тот провел ряд переговоров, заявило ему, что открыто к возможности сложить тяжелое оружие и готово к этому"

- издание

Также ХАМАС отказался от разработки какого-либо оружия на территории сектора Газа и не будет ввозить его туда контрабандой. Это важные пункты, однако Израиль настаивает на ликвидации всех туннелей ХАМАС в ходе его разоружения, подчеркнул посредник. Бахбах ранее наладил неофициальный канал связи с ХАМАС, который позволил США добиться освобождения израильского военного с американским гражданством Идана Александра из сектора Газа. Позднее переговоры американской стороны с ХАМАС продолжились в столице Катара Дохе.