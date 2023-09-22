Главы МИД Грузии и Турции обсудили ситуацию в регионе

Опубликовано: 13:30, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Грузии

В США прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Грузии и Турции. Одной из центральных тем разговора стала ситуация в регионе.

На 78-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД Грузии и Турции Ильи Дарчиашвили и Хакана Фидана. Об этом сказано в сообщении, размещенном по итогам переговоров на сайте грузинского МИД

"Министры выразили свое удовлетворение встречей, состоявшейся между премьер-министром Грузии и президентом Турции в рамках Генеральной Ассамблеи, которая стала еще одним выражением тесной дружбы и партнерства между двумя странами"

– министерство

Одной из центральных тем, обсуждаемых на встрече, стали последние события в регионе. Глава внешнеполитических ведомств в очередной раз заявили о необходимости мира для дальнейшего стабильного развития региона и указали на особую роль Тбилиси и Анкары в этом процессе.

"Министры договорились активно работать над дальнейшим укреплением всех направлений стратегического партнерства, включая обмен визитами на высоком уровне. Стороны подчеркнули блестящее сотрудничество между Грузией и Турцией в рамках международных организаций, включая ООН"

– МИД Грузии