Премьер Грузии встретился с Эрдоганом в Нью-Йорке

Опубликовано: 9:49, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Ираклий Гарибашвили встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы безопасности, стратегическое партнерство и реализацию региональных проектов.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках Генассамблеи ООН, которая откроется сегодня в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Лидеры двух стран поговорили о региональной безопасности, стратегическом партнерстве и перспективах двусторонних отношений Тбилиси и Анкары. Гарибашвили заявил, что страны достигли значительного прогресса в экономических и политических отношениях.

Он подчеркнул, что реализация региональных проектов – это демонстрация эффективного партнерства между двумя государствами, которое принесет стабильность, безопасность и экономическую независимость Турции и Грузии.

Помимо этого, Гарибашвили поблагодарил Эрдогана за поддержку интеграции Грузии с Евросоюзом и НАТО.