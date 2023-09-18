Премьер Грузии встретился с Эрдоганом в Нью-Йорке

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках Генассамблеи ООН, которая откроется сегодня в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Лидеры двух стран поговорили о региональной безопасности, стратегическом партнерстве и перспективах двусторонних отношений Тбилиси и Анкары. Гарибашвили заявил, что страны достигли значительного прогресса в экономических и политических отношениях.
Он подчеркнул, что реализация региональных проектов – это демонстрация эффективного партнерства между двумя государствами, которое принесет стабильность, безопасность и экономическую независимость Турции и Грузии.
Помимо этого, Гарибашвили поблагодарил Эрдогана за поддержку интеграции Грузии с Евросоюзом и НАТО.