Зачем премьер Грузии едет в США? Цель раскрыта

Опубликовано: 12:27, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

В Грузии раскрыли цель визита Ираклия Гарибашвили в Штаты. Он примет участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН. У премьера также пройдет двусторонние встречи.

Грузинская делегация во главе с премьером этой страны Ираклием Гарибашвили совершит визит в США, сообщает пресс-служба главы правительства республики.

Отмечается, что премьер-министр Грузии примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке. Гарибашвили выступит с речью.

Стоит добавить, что, помимо выступления, у руководителя грузинского правительства состоятся двусторонние встречи с лидерами других государств.