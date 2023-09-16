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Зачем премьер Грузии едет в США? Цель раскрыта

Зачем премьер Грузии едет в США? Цель раскрыта
© Фото: сайт правительства Грузии
В Грузии раскрыли цель визита Ираклия Гарибашвили в Штаты. Он примет участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН. У премьера также пройдет двусторонние встречи.

Грузинская делегация во главе с премьером этой страны Ираклием Гарибашвили совершит визит в США, сообщает пресс-служба главы правительства республики.

Отмечается, что премьер-министр Грузии примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке. Гарибашвили выступит с речью.

Стоит добавить, что, помимо выступления, у руководителя грузинского правительства состоятся двусторонние встречи с лидерами других государств.

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