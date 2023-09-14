В Грузии дали прогноз на получение статуса кандидата ЕС

Опубликовано: 16:54, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Грузинской мечты

Руководитель "Грузинской мечты" оценил шансы страны на получение статуса кандидата в члены ЕС. Он выразил надежду, что Грузия получит статус в этом году.

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе оценил шансы Грузии на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.

По его словам, решение по предоставлению статуса является политическим, поэтому шансы 50/50. Однако он выразил надежду на получение статуса в 2023 году, а такое решение будет справедливым.

"Когда Украине и Молдове был предоставлен статус, а Грузии – нет, это было очень несправедливое решение"

- Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе напомнил, что Украина, Молдова и Босния получили статус авансом, несмотря на то, что они не выполнили большую часть рекомендаций.