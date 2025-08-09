Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить диалог

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели беседу по телефону и договорились продолжить прямой диалог, рассказали в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Главной темой разговора министров стали соглашения, достигнутые на встрече в Вашингтоне.
"Министры обсудили ход реализации подписанной в Вашингтоне декларации, а также меры доверия. Они обменялись мнениями по поводу региональных вопросов и подтвердили готовность продолжить прямой диалог"
- пресс-служба МИД Армении
Напомним, что 8 августа в Вашингтоне прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии президента США Дональда Трампа.
По ее итогам, стороны подписали совместную декларацию и завершили процедуру парафирования текста мирного договора.