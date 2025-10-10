Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке

Центробанк РФ, считает глава ВТБ Андрей Костин, в перспективе будет снижать ключевую ставку, скорость этого процесса будет зависеть от конкретной ситуации.

Ключевая ставка ЦБ РФ с течением времени будет становиться меньше, такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, по итогам заседания совета директоров регулятора, которое состоится сегодня, кардинальных изменений ставки не предвидится. Костин предположил, что будет решено либо не менять ее, либо сократить всего на 1 п.п.

"А так в перспективе она, конечно, будет снижаться. Обязательно будет снижаться в перспективе"

– Андрей Костин

Глава финансовой организации отметил, что, вынося решение, специалисты будут ориентироваться на темпы роста экономики и на результаты собственного анализа.

В целом, обратил внимание он, по всей видимости, будет реализоваться тенденция на снижение ставки, а скорость, с которой ЦБ будет ее опускать, будет определяться макроэкономическими показателями, передает РИА Новости.

Напомним, что очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится сегодня, решение будет объявлено в 13.30 мск. Сейчас она составляет 17%.