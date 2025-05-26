Глава Совфеда поздравила Сахибу Гафарову с Днем независимости Азербайджана

Сегодня Азербайджан отмечает День независимости. В связи с этим председатель Совета Федерации России Матвиенко поздравила спикера Милли Меджлиса Гафарову.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила спикера Милли Меджлиса (парламента) Сахибу Гафарову с Днем независимости Азербайджана.

Она подчеркнула, что сегодня Азербайджан – это пример современного государства, которое последовательно и уверенно укрепляет свой международный авторитет, развивает сильную экономику, сохраняет самобытную культуру и заботится о благосостоянии своих граждан.

"Рассчитываем на продолжение совместной работы по поиску оптимальных решений международных проблем, реализации совместных проектов, расширению межрегионального взаимодействия"

- Валентина Матвиенко

Напомним, что сегодня Азербайджан празднует День независимости. 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Она стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.