Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет мир, надежду и глобальную безопасность, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии встречи двух лидеров на Аляске.
"Неоконсерваторы и другие поджигатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года"
- Кирилл Дмитриев
Ранее он отмечал, что есть страны, которые заинтересованы в продолжении конфликта. Для этого они готовы приложить все усилия, в том числе провокации и распространение ложной информации. По его словам, их цель – сорвать намеченную встречу президентов России и США.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Москва и Вашингтон смогли договориться о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Это произошло после визита американского спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию.
Место встречи было объявлено позже. Им стала Аляска.