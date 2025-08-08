Встреча президентов Росси и США принесет мир и глобальную безопасность. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриева в преддверии саммита.

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет мир, надежду и глобальную безопасность, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии встречи двух лидеров на Аляске.

"Неоконсерваторы и другие поджигатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года"

- Кирилл Дмитриев

Ранее он отмечал, что есть страны, которые заинтересованы в продолжении конфликта. Для этого они готовы приложить все усилия, в том числе провокации и распространение ложной информации. По его словам, их цель – сорвать намеченную встречу президентов России и США.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Москва и Вашингтон смогли договориться о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Это произошло после визита американского спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию.

Место встречи было объявлено позже. Им стала Аляска.