Мэтью Брайза: Путин и Трамп обсудят на Аляске мир между Баку и Ереваном

Американский дипломат Мэтью Брайза в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о вероятной повестке переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и итогах состоявшегося накануне трехстороннего саммита Трампа с лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Август президент США Дональд Трамп начал с высокой дипломатической активности: накануне он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении и подписал с ними Совместную декларацию, а на следующей неделе на Аляске встретится с президентом России Владимиром Путиным.

По оценке экс-посла США в Азербайджане Мэтью Брайзы, высказанной "Вестнику Кавказа", эти события связаны между собой: помимо украинского конфликта Путин и Трамп наверняка обсудят и армяно-азербайджанское урегулирование.

О чем будут говорить Путин и Трамп на Аляске?

"Могу предположить, что главная задача со стороны Трампа в ходе личной встречи на Аляске – убедить президента Путина согласиться на перемирие с Украиной, а затем перейти к процессу заключения длительного мира. Это главный пункт в американской повестке переговоров. Но также очевидно что Трамп и Путин будут обсуждать заключенное накануне соглашение между Азербайджаном и Арменией", - прежде всего сказал он.

"Думаю, что президент Трамп будет также говорить о новых больших тарифах, которыми он угрожает России и странам, покупающим российскую нефть – Индии, Китаю и, возможно, Турции. Я думаю, что эту часть дискуссии Трамп будет вести, рассчитывая достичь определенного рода согласия с президентом Путиным", - добавил Мэтью Брайза.

Как Трамп относится к Путину?

Дипломат обратил внимание на весьма позитивные оценки Трампом Путина как политика. "Трамп по-настоящему восхищается Путиным. Мы видим, что его подход – это "Россия на первом месте" и "Путин на первом месте", исходя из того, что на Аляске он встречается только с Путиным, а не с Зеленским. Это довольно интересно с той точки зрения, что Трамп рассматривает Путина как главную силу, а Зеленского – как второстепенного персонажа. То есть только в руках Путина завершить конфликт. Логика в таком подходе Трампа присутствует, хотя я уверен, что это тревожит президента Зелинского и Украину", - отметил он.

"Сам по себе выбор Аляски как места встречи очень интересен. Не знаю, почему и как оно было выбрано, но могу предположить, что президент Путин предложил Аляску, зная, что сможет во время встречи рассказать Трампу, что американцы в свое время забрали российскую землю, купив Аляску у Российской империи. Этим будет мотивирован российских подход к решению вопроса об украинских территориях", - сообщил Мэтью Брайза.

Будут ли улучшены отношения США и РФ?

При этом экс-посол скептично настроен по вопросу перспектив нормализации российско-американских отношений. "Пока что не просматривается сама нормализация отношений. Колоссальная напряженность сохранится. Недаром в Конгрессе лежит законопроект о жестких санкциях против РФ, который президент Трамп может подписать в любой момент, если Москва не согласится на перемирие с Киевом. Поскольку президент Путин не хочет простого перемирия с Украиной, то и быстрой нормализации контактов с США не произойдет, на это понадобится время", - пояснил он.

Каковы плана Трампа по Южному Кавказу?

Говоря о трехстороннем саммите с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, американский дипломат обратил внимание на медийный характер интереса Дональда Трампа к Южному Кавказу.

"Мне кажется, основная причина, по которой президент Трамп вошел в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией – это его желание получить Нобелевскую премию мира. Он все время о ней говорит, отмечая, что для этого хочет завершить войну Израиля в Газе, остановить украинский конфликт, положить конец противостоянию Пакистана и Индии, обеспечить перемирие между Руандой и Демократической Республикой Конго, а также Таиландом и Камбоджей. У президента Трампа нет какого-то стратегического видения в отношении Южного Кавказа", - подчеркнул Мэтью Брайза.

"Потому преимущество номер один для США от подписания документа между Арменией и Азербайджаном имеет политический характер: теперь президент Трамп выглядит большим специалистом по заключению международных сделок и миротворцем. Не думаю, что он вполне понимает, в чем суть Совместной декларации, как и мирного договора между Азербайджаном и Арменией, чей текст был вчера парафирован. Декларация – это не сам мирный договор, а документ о намерениях и обязательствах сторон по его подписанию. Тем не менее, теперь президент Трамп с большей уверенностью будет претендовать на статус миротворца, достойного Нобелевской премии мира", - продолжил мысль экс-посол.

"Что касается выгод для США в целом, то важно, что американские логистические компании смогут инвестировать и обслуживать коридор между Зангиланским районом и Азербайджана и Нахчываном, который будет проходить по территории Армении. Они, скорее всего, будут зарабатывать на нем. Есть и более абстрактная выгода: Совместная декларация увеличит геополитический вес Вашингтона не только на Южном Кавказе, но и во всем мире", - заключил Мэтью Брайза.