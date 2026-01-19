Глава Минобороны Израиля сделал тонкое предупреждение Турции – СМИ

Министр обороны Израиля выступил с речью во время визита в Грецию. В частности, он отметил, что еврейское государство не позволит никому реализовать свои опасные амбиции в регионе.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац выступил с тонким предупреждением в адрес Турции.

В ходе своей поездки в Афины он отметил, что Израиль и Греция полны решимости "не позволить субъектам, которые пытаются подорвать региональную стабильность, закрепиться с помощью терроризма, агрессии или военных марионеток в Сирии, в Газе, в Эгейском море или на любой другой территории и реализовать свои опасные амбиции.

"Те, кто мечтает повернуть регион вспять, установить контроль с помощью террора или восстановить империи за счет суверенных государств, столкнутся с решительным союзом свободных, сильных наций, способных защитить себя"

– Исраэль Кац

Он также отметил, что на радикальной группировке ХАМАС лежит ответственность за поиск Рана Гвили, последнего убитого заложника, удерживаемого в Газе. По словам министра, группировка должна передать его еврейскому государству для захоронения без каких-либо задержек, передает Times of Israel.

Ранее президент США объявил о создании Совета мира в Газе, в состав которого входят представители Турции и Катара. После этого премьер-министр Израиля заявил, что в Газе не будет ни турецких, ни катарских военных.